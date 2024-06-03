فرنسا: مظاهرة داعمة لفلسطين على نهر السين

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شارك العشرات، اليوم الاثنين، في مظاهرة لدعم فلسطين على ضفاف نهر السين في مدينة نانتير الفرنسية، بعنوان: "غزة في نهر السين: نحن أيضا نحب الحياة".

وزيّن المتظاهرون سفينة في الميناء بالأعلام الفلسطينية، وردّدوا على ضفاف النهر أغاني فلسطينية وهتافات ضد العدوان على قطاع غزة، وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: "وقف إطلاق النار في غزة" و"أوقفوا المجازر"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وبعد المظاهرة، أبحرت السفينة عبر نهر السين وهي تحمل الأعلام الفلسطينية متجهة إلى ميناء إيفري-سور-سين.