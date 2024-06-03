ممر شرفي لمحافظ جنوب سيناء لحصوله على وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى

نظم أعضاء الجهاز التنفيذي من رؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات الخدمية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، ممرًا شرفيًا للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لحصوله على وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى، أمام مبنى ديوان عام المحافظة بمدينة الطور، وذلك بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد.

استقبل أعضاء الجهاز التنفيذي المحافظ بالتصفيق الحاد، وتقديم التهاني لنيل هذا الوسام الذي يعد دفعة للقطاع السياحي بالمحافظة.

من جانبه تقدم محافظ جنوب سيناء، بالشكر لأعضاء الجهاز التنفيذي على هذا الاستقبال الحافل، مؤكدًا أن الحصول على تلك الجائزة نتيجة لجهود كافة التنفيذيين بالمحافظة ومختلف الجهات المعاونة.

جدير بالذكر، أن المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة قرر منح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى تقديرًا وعرفانًا لدعمه برامج التعاون المشترك بين المحافظة والمنظمة العربية للسياحة من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات السياحية التي ساهمت في تحقيق الهدف المنشود.