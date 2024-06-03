عرض 20 فيلما يابانيا مترجما للعربية أون لاين في مصر ضمن مهرجان الأفلام اليابانية

أعلنت مؤسسة اليابان عن تقديم مهرجان الأفلام اليابانية أونلاين هذا العام، والذي سيقام في 27 دولة ومنطقة حول العالم.

وأوضحت المؤسسة أنها ستقدم في مصر 20 فيلمًا يابانيًا مترجمًا إلى اللغة العربية لمدة أسبوعين، حيث تشارك العالم متعة الأفلام اليابانية التي تتنوع بين الأنمي، والكوميدي، والوثائقي، والدرامي، والأكشن، والرعب، والكلاسيكيات. يتضمن المهرجان أفلامًا مثل "We Made a Beautiful Bouquet"، وفيلم "Baby Assassins" الذي أحدث ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي وسيصدر الجزء الثالث منه هذا العام، بالإضافة إلى أفلام متنوعة أخرى مثل "The Zen Diary" و"School Meals Time Graduation" اللذين يعرضان ثقافة الطعام الياباني.

وقد تم اختيار الأفلام بعناية لتناسب مختلف الأذواق في البلدان المختلفة، حيث سيشمل المهرجان 27 دولة ومنطقة حول العالم هذا العام. وتستمر فترة المهرجان في مصر من 5 إلى 19 يونيو.

ومؤسسة اليابان هي المؤسسة اليابانية الوحيدة المكرسة لإقامة برامج شاملة للتبادل الثقافي الدولي في جميع أنحاء العالم. مكتب مؤسسة اليابان بالقاهرة، الذي تأسس عام 1995، هو الفرع الوحيد للمؤسسة في الشرق الأوسط وأفريقيا.