منظمة الأرصاد العالمية تتوقع انتهاء ظاهر النينو هذا العام

تتوقع منظمة الأرصاد العالمية انتهاء ظاهرة النينو المناخية المسؤولة عن ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستوى قياسي ، هذا العام .

وقالت المنظمة في نشرة صحفية اليوم الاثنين ، إن هناك احتمالا بنسبة 70%أن ظاهرة "لا نينا" المناخية سوف تظهر في نوفمبر المقبل ، نتيجة لبرودة درجات الحرارة في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي.

وأضافت منظمة الأرصاد العالمية أن ظاهرة لا نينا لديها القدرة على التأثير المناخي العكسي لظاهرة النينو في أماكن كثيرة، على الرغم من أن تأثيرات لا نينا أقوى بكثير في المناطق الاستوائية عن أوروبا.

وبحسب التوقعات الحالية للأحوال الجوية ، يجب توقع هطول أمطار بكميات فوق المتوسط مع بدء ظاهرة لا نينيا في أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي وأجزاء من أمريكا الجنوبية وشرق أفريقيا ، من بين مناطق أخرى.

وحذرت المنظمة من أن انتهاء دورة ظاهرة النينو لن تؤدي إلى توقف التغير المناخي على المدى الطويل ، حيث أن درجات الحرارة المرتفعة ستستمر على كوكب الأرض بسبب الغازات الدفيئة.

وقال كو بريت المسؤول بمنظمة الأرصاد الجوية "طقسنا سوف يستمر في أن يكون أكثر تطرفا بسبب المزيد من الحرارة والرطوبة في غلافنا الجوي".

وأضاف بريت: "كل شهر منذ يونيو 2023 قد شهد تسجيل رقم قياسي جديد في درجات الحرارة - وأن عام 2023 كان حتى الآن هو العام الأشد حرارة حسب السجل ".