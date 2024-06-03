توقعات باستمرار حركة النقل الجوي في ألمانيا أقل من مستواها قبل جائحة كورونا

أشارت توقعات هيئة مراقبة الحركة الجوية الألمانية، إلى أن حركة النقل في المجال الجوي الألماني ستستمر أقل من مستواها قبل جائحة كورونا لعدة سنوات.

وقال رئيس الهيئة أرنت شونيمان في مدينة لانجن القريبة من فرانكفورت، اليوم الاثنين، إنه يتوقع رقماً قياسياً جديداً في حركة الطيران في عام 2027 على أقرب تقدير.

يذكر أن المراقبين الجويين رافقوا في العام الماضي حوالي 2.83 مليون رحلة طيران لطائرات كبيرة. ومن المتوقع أن يصل هذا العدد في هذا العام إلى نحو 3 ملايين رحلة، وهو ما يعد مجددا أقل من عام 2019 (قبل جائحة كورونا)الذي شهد حوالي 3.3 مليون رحلة.

وأوضح شونيمان، أنه على الرغم من انخفاض عدد الرحلات الجوية، فإن هيئة مراقبة الحركة الجوية تواجه تحديات إضافية مشيرا إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا أدت إلى إغلاق المجال الجوي على نطاق واسع في شرق أوروبا وزيادة في الحركة الجوية العسكرية بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة.

وأضاف شونيمان أن من المتوقع أن يشهد المجال الجوي الألماني المزدحم بالفعل حدثين كبيرين مع مناورة "تايجر ميت" التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) التي بدأت اليوم في ولاية شلزفيج-هولشتاين، ومع بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024).

وتابع شونيمان، أنه على الرغم من أن المجال الجوي الألماني لا يشكل سوى 3% من المجال الجوي الأوروبي، فإنه يستقبل ثلث جميع الرحلات الجوية فوق القارة الأوروبية.