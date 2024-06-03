قائد القوات الجوية يلتقي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي لوزارة الدفاع الصربية

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التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية بالفريق دوشكو جاركوفيتش قائد القوات الجوية والدفاع الجوي لوزارة الدفاع الصربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى دولة صربيا والتي استغرقت عدة أيام.

تناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية بين القوات الجوية المصرية والصربية.

كما التقى قائد القوات الجوية بالسيد نيناد ميلورادافيتش مساعد وزير الدفاع الصربي والسيد فلاديمير تسيزيلي مؤسس شركة فلاتاكوم الرائدة في مجال التصنيع العسكري.

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.

وخلال الزيارة، التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد بالسيد ميلوش فوتشيفيتش رئيس الوزراء الصربي، حيث تناول اللقاء مجالات التعاون المشترك في ضوء تنامي العلاقات المصرية الصربية على كافة الأصعدة.

تأتي الزيارة في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.