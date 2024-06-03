رئيس كازاخستان: الوضع الإنساني في غزة على أعتاب مأساة بكل ما تعنيه الكلمة

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قال رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة على أعتاب مأساة بكل ما تعنيه الكلمة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال استقباله بمدينة ألماتي الكازاخية، رؤساء برلمانات دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأضاف توكاييف أن المخرج الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو حل الدولتين، وفق وكالة الأناضول.

ووصف التطورات في الشرق الأوسط أنها مثيرة للقلق، لافتا إلى (استشهاد) مئات المدنيين في غزة يوميا وبمقدمتهم الأطفال والنساء.

وأكد مجددا على موقف كازاخستان الثابت إزاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والمتمثل في دعم حل الدولتين الذي وصفه بالحل والمخرج الوحيد للأزمة.