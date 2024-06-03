 محافظ بورسعيد يودع حجاج الجمعيات الأهلية.. ويوجه مشرفي الحج بتوفير سبل الراحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ بورسعيد يودع حجاج الجمعيات الأهلية.. ويوجه مشرفي الحج بتوفير سبل الراحة

محسن عشري
نشر في: الإثنين 3 يونيو 2024 - 2:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 يونيو 2024 - 2:40 ص

حرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على توديع حجاج بيت الله الحرام من حجاج الجمعيات قبل مغادرتهم بورسعيد متوجهين إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، رافقه خلال ذلك الدكتور منصور بكري، السكرتير العام للمحافظة، وجمال زين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

سادت حالة من السعادة بين الحجاج وأسرهم وسط عناق ونظرات الوداع، وامتزجت مشاعر الوداع بدموع الفرحة.

وتمنى محافظ بورسعيد للحجاج السلامة خلال سفرهم، وطالبهم بالدعاء لمصر وشعبها بمزيد من الأمن والأمان والاستقرار والتنمية والخير والرخاء، مقدماً التهنئة للفائزين في قرعة التضامن الاجتماعي هذا العام.


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