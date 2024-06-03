نقابة الصيادلة بالإسكندرية: توزيع 4 آلاف و853 عبوة دواء خلال 5 قوافل طبية بأحياء المحافظة

وزعت نقابة الصيادلة بمحافظة الإسكندرية، 4 آلاف و853 عبوة دواء، وذلك خلال 5 قوافل طبية، نظمتها بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية في المحافظة.

ووفقًا لبيان صحفي، اليوم الاثنين، فقد شملت القوافل التي جرت على مدار الشهر، مناطق "شرق، والعجمي، ووسط" الطبية، بالإضافة إلى قافلة تمت بالتعاون مع كلية الصيدلة في العلمين استهدفت مدينة الحمام.

من جهته قال الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية: إن القوافل شملت عدة تخصصات وهي: "الأطفال، والباطنة، والنساء والتوليد، والجراحة، والعظام" حيث تم توزيع الأدوية مجانًا على المواطنين بعد إتمام الأطباء الكشف على المرضى من مختلف الأعمار في المناطق التي استهدفتها القوافل في "مدينة الحمام، ومحرم بك، والعجمي، وقرى أبيس الثانية والرابعة والسابعة والثامنة والعاشرة، وعزب: سكينة، وجانوتي، والموظفين".

وأضاف أنسي، أن النقابة حريصة على المشاركة في القوافل الطبية والعلاجية مع مختلف الجهات الصحية بالمحافظة، وذلك في إطار الدور الخدمي الذي تقوم به من خلال صرف الأدوية المجانية، بالإضافة إلى صرف روشتات الأدوية بشكل يومي للمحتاجين من غير القادرين.

ودعا أنسي جميع الصيادلة للمشاركة في هذه المبادرات الخيرية التي تقوم بها النقابة من خلال التبرع بالأدوية الزائدة عن حاجتهم، بتسليمها لدى مسئولي لجنة "الدواء حياة" وذلك داخل مقر النقابة في منطقة سموحة.