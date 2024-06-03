مصادر: مسئولو أرامكو يروجون للطرح الجديد لأسهم الشركة بين المستثمري في أمريكا وبريطانيا

قالت مصادر مطلعة إن كبار المسئولين في شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو سينظمون سلسلة مؤتمرات مع المستثمرين في لندن والولايات المتحدة للترويج للطرح الجديد المقرر لكمية من أسهم الشركة بهدف جمع حوالي 12 مليار دولار، بعد 5 سنوات من الطرح العام الأولي لأكبر شركة نفط في العالم من حيث القيمة السوقية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن أمين الناصر الرئيس التنفيذي للشركة سيكون من بين المسئولين الذين سيحضرون على الأقل أحد هذه المؤتمرات في لندن خلال الأسبوع الحالي.

كما سيشارك المدير المالي زياد المرشد في مؤتمر بالعاصمة البريطانية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت المصادر أن الشركة السعودية التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 1.8 تريليون دولار تخطط لعقد سلسلة مؤتمرات منفصلة للمستثمرين في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه يمكن للمؤسسات الاستثمارية تقديم طلبات الاكتتاب في الطرح الذي بدأ أمس الأحد.

وتمت تغطية الطرح بالفعل خلال ساعات قليلة من إطلاقه، ولم يتضح حتى الآن حجم الطلب الخارجي على هذه الأسهم مقارنة بالطلب المحلي عليها.

يذكر أن الشركة السعودية بدأت أمس تلقي طلبات الاكتتاب من المؤسسات الاستثمارية وتستمر حتى الخميس المقبل، في حين تبدأ اليوم تلقي طلبات الاكتتاب من الأفراد في شريحة تبلغ 154.5 مليون سهم وحتى الأربعاء المقبل.

وكانت شركة الأهلي المالية مدير الاكتتاب للطرح أعلنت تحديد النطاق السعري للطرح بين 26.7 ريال و29 ريالا للسهم، ولتمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي، منحته الحكومة خيار شراء "خيار التخصيص الإضافي" بحيث يجوز له أن يشتري من الحكومة أسهم لا تتجاوز 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.

وتُشكّل الأسهم المقرر طرحها حوالي 0.64% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.