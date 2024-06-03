جروسي يحذر من انتشار الأسلحة النووية إذا حصلت إيران على سلاح نووي

حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي اليوم الاثنين من موجة من الانتشار النووي إذا صنعت إيران سلاحا نوويا.

وقال جروسي على هامش مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إن "العديد من الدول قالت إنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي، فإنها ستفعل المثل. أعتقد أننا سمعنا هذا بوضوح شديد من العديد من الدول".

وتابع "يجب أن نتجنب تفاقم تآكل نظام منع الانتشار. هذا مهم للغاية، وأعتقد أن نظرائي الإيرانيين يعرفون ذلك. وأعتقد أن إضافة المزيد من الأسلحة النووية إلى الأوضاع المشتعلة في الشرق الأوسط فكرة سيئة للغاية".

ودعا جروسي إلى التعاون مع إيران لمنع حدوث ذلك.

ودعا إيران إلى إظهار شفافية أكبر في برنامجها النووي، وأشار إلى ان السعودية أوضحت أنها ستتعامل بما يتناسب مع حصول إيران على سلاح نووي.

كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد حذرت إيران من الخطابات التحريضية بعدما قال بعض السياسيين في البلاد إن المهندسين يمكنهم تحويل برنامجها النووي إلى برنامج عسكري سريعا إذا تم توجيههم بذلك.

ويركز اجتماع الأسبوع الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مسوؤولون إيرانيون حاليون وسابقون بشأن إمكانية تعديل العقيدة النووية الرسمية، التي تحظر تطوير قنبلة نووية.

وقد يتسبب أي قرار للانسحاب من الاتفاقية الدولية المتعلقة بقدرات إيران النووية وبناء سلاح نووي في اندلاع سباق تسلح ويزيد بشكل كبير من التوترات بين الجمهورية الإسلامية والغرب.