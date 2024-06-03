ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، الحفل الفني "رحلة العائلة المقدسة"، في الثامنة مساء الجمعة المقبلة، بمسرح السامر بالعجوزة.

يقام الحفل بالمجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به فرقة كورال "أغابي" الكنائسي بقيادة أماني فوزي، ويقدم الفريق مجموعة من الترانيم بمصاحبة الألحان القبطية.

ويعد الحفل التعاون الثالث مع فريق كورال "أغابي"، بعد الأول الذي أقيم بمناسبة عيد الميلاد المجيد في يناير الماضي، وحفل عيد القيامة المجيد في مايو الماضي، ويأتي ضمن أجندة فعاليات حافلة لهيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع.