خبراء: ألمانيا تتجه إلى عدم تحقيق هدف المناخ لعام 2030

تتجه ألمانيا إلى عدم تحقيق هدف خفض مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 65% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 1990، وفقا لما ذكرته هيئة استشارية حكومية تعد أهم مجلس خبراء مناخ تابع للحكومة الاتحادية في برلين.

ونقل بيان نُشِر اليوم الاثنين عن هانز - مارتين هينينج رئيس مجلس الخبراء المختص بقضايا المناخ قوله إن من المتوقع الإخفاق في تحقيق هدف تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لعام 2030، وذلك على عكس توقعات وزير الاقتصاد وحماية البيئة روبرت هابيك.

وقام مجلس الخبراء بمراجعة التوقعات، أي الحسابات المستقبلية، الصادرة عن وكالة البيئة الفيدرالية "يو بي ايه" في تقرير خاص يتألف من حوالي 130 صفحة.

وفي المقابل، كان هابيك، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار أولاف شولتس، أعلن في منتصف مارس الماضي، أنه إذا حافظنا على المسار، سنحقق أهدافنا المناخية لعام 2030، غير أن مجلس الخبراء ينظر إلى الأمر بشكل مختلف.

وينص قانون حماية المناخ على تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة في ألمانيا بنسبة لا تقل عن 65 في المئة بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 1990 على أن تصل هذه النسبة إلى 88% على الأقل بحلول عام 2040.

كما ينص القانون على أن تصبح ألمانيا في عام 2050 محايدة مناخيًا - أي ألا تطلق مزيدًا من الغازات الدفيئة أكثر مما يمكن إعادة امتصاصه.

وقال هينينج:" بالمجمل، لا يمكننا تأكيد تحقيق الهدف التراكمي للأعوام 2021 إلى 2030 كما تشير إليه بيانات التوقعات لعام 2024، بل على العكس نتوقع الإخفاق في تحقيق الهدف".