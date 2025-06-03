 ارتفاع غير متوقع لعدد الوظائف الخالية في أمريكا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ارتفاع غير متوقع لعدد الوظائف الخالية في أمريكا

واشنطن (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 3 يونيو 2025 - 5:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يونيو 2025 - 5:30 م

ارتفع عدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة خلال أبريل الماضي إلى 7.4 مليون وظيفة على خلاف التوقعات، وهو ما يمثل إشارة أخرى على استمرار مرونة سوق العمل الأمريكية.

 


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