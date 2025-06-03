ارتفاع غير متوقع لعدد الوظائف الخالية في أمريكا

ارتفع عدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة خلال أبريل الماضي إلى 7.4 مليون وظيفة على خلاف التوقعات، وهو ما يمثل إشارة أخرى على استمرار مرونة سوق العمل الأمريكية.