ارتفاع غير متوقع لعدد الوظائف الخالية في أمريكا

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ارتفع عدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة خلال أبريل الماضي إلى 7.4 مليون وظيفة على خلاف التوقعات، وهو ما يمثل إشارة أخرى على استمرار مرونة سوق العمل الأمريكية.