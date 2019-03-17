مسؤول كوري شمالي يلتقي المبعوث السويدي وسط تقارير عن اختفاء طالب أسترالي بالبلاد

ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية أن مسؤولا كوريا شماليا كبيرا اجتمع مع مبعوث الحكومة السويدية الخاص اليوم الأربعاء، وسط تكهنات بشأن إجراء مناقشات حول اختفاء طالب أسترالي في كوريا الشمالية منذ الأسبوع الماضي، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية إن ري سو يونج، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، أجرى محادثات مع المبعوث السويدي كينت رولف ماجنوس هارستيدت بيد أنها لم تتطرق إلى مزيد من التفاصيل.

يذكر أن المبعوث السويدي التقى أمس الثلاثاء وزير الخارجية الشمالي، ري يونج-هو وناقشا سبل تطوير العلاقات الثنائية والوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية، وفقا لوكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية.

ووصل المبعوث السويدي وفريقه إلى بيونج يانج يوم الاثنين الماضي.

تأتي زيارة المبعوث وسط تقارير إعلامية تفيد بأن أليك سيجلي، طالب أسترالي -29 عامًا- يدرس في بيونج يانج فقد الاتصال بأسرته وأصدقائه منذ الأسبوع الماضي.

وتعمل الحكومة الأسترالية التي لا تمتلك سفارة في بيونجيانج مع الحكومة السويدية للعثور على الشاب المفقود.

فى وقت سابق من اليوم نقلت إذاعة "آسيا الحرة" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية السويدية قوله إن "الزيارة تأتي في إطار التزام السويد المستمر للتوصل إلى حل سلمي للوضع في شبه الجزيرة الكورية والتواصل مع كوريا الشمالية عبر زيارات المبعوث الخاص المنتظمة."

وقال تقرير إن المتحدث رفض التعليق حول موضوع الطالب الأسترالي المفقود.