دراسة: أغلبية تلاميذ ألمانيا يعانون من الإقصاء

أظهرت دراسة حديثة أن أغلبية التلاميذ في ألمانيا يعانون من الإقصاء والمكايدة والعنف الجسدي في المدارس.

وحسب الدراسة المعبرة، التي أعدت بتكليف من مؤسسة بيرتلسمان الألمانية، فإن نحو ثلث التلاميذ الذين شملتهم الدراسة يشعرون بعدم الأمان في المدارس.

شملت الدراسة 3448 على مستوى جميع ألمانيا، في سن 8 إلى 14 عاما.

وبناء على نتيجة الدراسة، طالب يورج دريجر، عضو مجلس إدارة المؤسسة، أصحاب القرار السياسي باتخاذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال والناشئة في المدارس الألمانية.

ورأى معدو الدراسة أنه من "المربك" ارتفاع نسبة الاعتداءات في المدارس الابتدائية، حيث ذكر قرابة 30% ممن شملهم الاستطلاع من البنين والبنات، أنهم تعرضوا للمضايقة من تلاميذ آخرين، في الشهر السابق لاستبيان آرائهم، وتعرضوا للإقصاء "بل وللضرب العمد".

وقال واحد من كل خمسة تلاميذ في مدارس التعليم الأساسي، إنهم تعرضوا لجميع هذه الأنواع الثلاثة من الاعتداءات في الشهر السابق للاستبيان، في حين انخفضت هذه النسبة في المدارس الثانوية إلى واحد من بين كل عشرة أشخاص.