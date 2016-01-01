فرنسا تصدق على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا

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وافقت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، على قانون يتيح التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول بالحكومة القول للصحفيين إن الدراسات خلصت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة لا تؤثر سلبيا على قطاع الزراعة الفرنسي.

ويذكر أنه تمت الموافقة على الاتفاقية عام 2016، بعد سبعة أعوام من المفاوضات.

ويتعين على كل دولة عضو بالاتحاد الأوروبي التصديق على الاتفاقية.

وقال المسؤول الفرنسي إن الصادرات الفرنسية لكندا ارتفعت بنسبة 5ر6% في أول عام أعقب توقيع الاتفاقية.

ومن المقرر أن تبدأ الجمعية الوطنية مناقشة مسألة التصديق على الاتفاقية في 18 يوليو الجاري.