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متحدث باسم تمرد: المصريون بأكملهم اتفقوا على «السيسي».. ومن حاد عن اختيار الشعب خائن

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأربعاء 3 يوليه 2019 - 1:05 ص | آخر تحديث : الأربعاء 3 يوليه 2019 - 1:05 ص
قال محمد نبوي، المتحدث باسم حركة تمرد، التي قادت التظاهرات ضد حكم الرئيس السابق محمد مرسي في 30 يونيو 2013، إن الفترة من 2011 وحتى 2013 شهدت حالة من عدم الاتفاق بين المصريين.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي», المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنه رغم هذا فإن المصريين بأكملهم قد اتفقوا خلال 30 يونيو على الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي كان وزيرًا للدفاع آنذاك.

وتابع: «مكنش فيه اتحاد ملاك في مصر بيتفق على حاجة، وفجأة المصريين بأكملهم بيتفقوا على شخص بيمثل القوات المسلحة اسمه عبد الفتاح السيسي»، موضحًا أن من حاد عن إرادة الشعب فقد خانه.

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