الرئيس الأوكراني: التعاون مع صندوق النقد الدولي سيظل في صدر أولويات البلاد

قال الرئيس الأوكراني فولولديمير زيلينسكي إن تعاون بلاده مع صندوق النقد الدولي سيظل في صدر أولويات السلطات الأوكرانية.

وأعرب الرئيس الأوكراني - خلال اجتماعه مع النائب الأول للمدير الإداري لصندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون في مدينة تورونتو الكندية ، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الأربعاء - عن رغبته في استمرار علاقات كييف مع صندوق النقد الدولي، وقال "حققت أوكرانيا استقرارا في الاقتصاد الكلي لكن ذلك لا يزال غير كاف، وسنبذل قصارى جهدنا لكي تزدهر أوكرانيا"، مشيرا إلى أن التنمية الاقتصادية كانت واجبا مهما بالنسبة للسلطات الأوكرانية.

وأكد أيضا ضمانات استقلال البنك الوطني لأوكرانيا، معربا عن أمله في أن يعتمد البرلمان الجديد - المقرر انتخابه في 21 يوليو- قوانين موجهة نحو الإصلاح.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن بلاده عاقدة العزم على إجراء إصلاحات مهمة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بإصلاح هيئات تطبيق القانون وقطاع الطاقة، وأعلن أيضًا إلغاء أكثر من 160 مرسومًا قديمًا يضغط على الأعمال التجارية.

وذكر أن الاقتصاد الأوكراني ينمو حاليا بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3 بالمائة سنويا، مشيرا إلى أن ذلك ليس كافيًا إذ يتطلب المجتمع المزيد.

ودعا الرئيس الأوكراني وفد صندوق النقد الدولي لزيارة كييف للتوصل إلى اتفاق عمل بشأن برنامج جديد.

ويزور زيلينسكي كندا لحضور مؤتمر الإصلاح الأوكراني في الفترة من 1 إلى 3 يوليو.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد زارت أوكرانيا في نهاية مايو الماضي، وقال الصندوق إن البعثة مستعدة للعودة إلى كييف لمواصلة المناقشات بعد الانتخابات البرلمانية بمجرد أن تقرر الحكومة الجديدة أولويات سياستها.