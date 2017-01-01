رئيس البرتغال: مكافحة الفساد «أولوية كبرى»

أكد الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، أن الحرب ضد الفساد تمثل "أولوية كبرى" منذ بداية فترة حكمه، مؤكدا أن السلطات لن تتوقف عن إجراء التحقيقات في انتهاكات الفساد.

وجاءت تصريحات دي سوزا للصحفيين بعدما تكشف أن البرتغال لديها أسوأ أداء ضمن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا فيما يتعلق بتنفيذ توصيات مكافحة الرشوة التي قدمتها هيئة مراقبة أنشأها المجلس.

وأكد الرئيس البرتغالي، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز)، دعمه الكامل للمدعي العام لوسيليا جاجو في حربها ضد الفساد كأولوية وطنية، واستقلالية النيابة العامة في جميع الأحوال.