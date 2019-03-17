راهول غاندي يستقيل من رئاسة حزب المؤتمر بعد خسارة الحزب في الانتخابات العامة

تنحى راهول غاندي، الوجه الرئيسي للمعارضة بالهند، رسميا اليوم الأربعاء من رئاسة حزب المؤتمر الوطني الهندي، وأرجع هذا إلى الخسارة الكبيرة التي تكبدها الحزب في الانتخابات العامة.

ونشر غاندي خطاب الاستقالة على موقع تويتر. وجاء فيه :"المساءلة هي أمر مهم للتطور المستقبلي لحزبنا. ولهذا السبب استقلت من منصب رئيس الحزب".

وحصل حزب المؤتمر على 52 مقعدا فقط في البرلمان الذي يضم 543 مقعدا خلال الانتخابات التي جرت شهري أبريل ومايو الماضيين، والتي انتهت بفوز رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزبه بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بأغلبية ساحقة.

وكان غاندي قد تقدم باستقالته في 25 مايو متحملا بذلك المسؤولية عن الأداء الضعيف للحزب، إلا أن الهيئة التنفيذية للحزب رفضت قبولها وحاول قادة الحزب إقناعه بالعدول عنها.

وفي الرسالة التي نشرها اليوم، قال غاندي إن إعادة بناء الحزب ستتطلب قرارات صعبة وأنه يتعين على كثيرين، وهو من بينهم، تحمل المسؤولية عن "فشل 2019".

ورأى أنه لن يكون من الصواب أن يختار هو الزعيم القادم للحزب، وأنه إنما يتعين أن يُعهد بهذا الأمر إلى آخرين.

وأشار إلى أنه لا يكِنّ كرها أو ضغينة لحزب بهاراتيا جاناتا، إلا أنه يعارض رؤيتهم للهند.