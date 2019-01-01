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الرئيس الجزائري المؤقت: المؤسسة العسكرية لن تكون طرفا في الحوار الوطني

إيفون مدحت
نشر فى : الأربعاء 3 يوليه 2019 - 9:46 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يوليه 2019 - 9:46 م

جدد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، دعوته للفاعلين السياسيين للانخراط في الحوار الوطني الذي ستنظمه البلاد لمناقشة آلية تنظيم الانتخابات الرئاسية بقيادة شخصيات وطنية مستقلة.

وأكد في كلمة ألقاها مساء اليوم الأربعاء، أن الدولة بجميع مكوناتها بما فيها المؤسسة العسكرية لن تكون طرفًا في الحوار الوطني؛ تفاديًا لأي تأويل أو سوء فهم، وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار.

وأوضح: «الدولة ستكتفى فقط بوضع الوسائل المادية واللوجستية تحت تصرف هذا الفريق، وسيكون للمشاركين في هذا الحوار حرية مناقشة كافة الشروط الواجب توافرها لضمان مصداقية الانتخابات والتطرق لكافة المناحي التشريعية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بها».

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