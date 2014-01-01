قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية الوطنية، العميد أحمد المسماري، إن الجيش الوطني يعتمد الحرفية منذ انطلاق عملية الكرامة في 2014.

وأكد في مؤتمر صحفي، بمدينة بنغازي، مساء اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الليبية لم تستهدف مركز المهاجرين في تاجوراء الذي راح ضحية تفجيره حوالي 44 قتيلًا و120 جريحًا.

وأوضح: «تفجير المركز وقع بعد 17 دقيقة من إطلاق الضربة الجوية للقوات المسلحة لذلك فهذا ينفي تمامًا مسؤولية الجيش عنها ويؤكد تورط الميلشيات في هذا الأمر، ونتمنى فتح تحقيق دولي بهذا الخصوص بمعرفة القيادة العامة».

وأضاف أن الجيش الوطني أعلن في مؤتمر صحفي منذ يومين للقائمين في طرابلس أنه سيتم توجيه ضربات جوية مكثفة تستهدف مواقع العدو في تلك المنطقة، متابعًا أنه بالفعل كان هناك ضربات قاسمة لتدمير القدرة القتالية للمجموعات الإرهابية من معسكرات ومراكز العمليات ومخازن الذخيرة والأسلحة.