أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه يعتزم ترشيح كريستوفر وولر، وهو نائب رئيس تنفيذي في بنك الاحتياط الاتحادي في سانت لويس، لعضوية مجلس محافظي مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي).



جاء إعلان ترامب عن ذلك عبر حسابه على تويتر. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيس الأمريكي يكافح من أجل إيجاد مرشحين للمجلس يحظون بقبول أعضاء مجلس الشيوخ الذين سيصوتون من أجل تأكيد تعيين المرشحين للمناصب.



وسبق أن رشح ترامب أربعة أشخاص لمقعدين في مجلس محافظي مجلس الاحتياط الاتحادي، دون أن ينجح أي منهم في اجتياز التصويت في مجلس الشيوخ، مما أثار علامات استفهام حول مدى جدارة البيت الأبيض في اختيار مرشحيه.