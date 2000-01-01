تقرير: طائرة مسيرة تبدأ عمليات تجريبية للتوصيل البريدي في الصين

بدأت شركة صينية في العمل مع البريد الصيني عملية تجريبية تنشر طائرات مسيرة لنقل البضائع، وفقا لصحيفة تشاينا ديلي اليوم الأربعاء.

وقالت شركة "يو. في. اس" للأنظمة الذكية، وهي شركة خاصة لصناعة الطائرات المسيرة في شانغهاي إن طائرة الشحن دون طيار من طراز "يو 650 "نفذت أول توصيل بريدي بطائرة مسيرة في الصين يوم 29 مايو، حيث نقلت حوالي 200 كيلوجرام من البضائع من حي جينشان في شانغهاي إلى جزيرة شنجسي ضمن ارخبيل تشوهشان في مقاطعة تشجيانج في رحلة مدتها 52 دقيقة.

وأكدت هيئة البريد الصينية أن العملية كانت أول توصيل بريدي بطائرة مسيرة عبر البحر في الصين، حسبما ذكرت الصحيفة.

ووفقا لشركة "يو. في.اس"، طارت الطائرة مسافة 110 كيلومترات بمتوسط سرعة 135 كيلومترا في الساعة خلال العملية.

يذكر أن الطائرة البحرية غير المأهولة، التي يبلغ طولها 85ر5 متر وتم تصنيعها من الياف كربونية، يمكنها التحليق لمدة 15 ساعة بسرعة انطلاق 180 كيلومترا في الساعة ومدى طيران 2000 كيلومتر.