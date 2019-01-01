سانا: مقتل3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في تفجير إرهابي بالسويداء جنوبي سوريا

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 7 آخرون جراء تفجير إرهابي بدراجة نارية على طريق قنوات بمدينة السويداء مساء اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وذكر مصدر في قيادة شرطة السويداء لمراسل سانا أن دراجة آلية مفخخة كانت مركونة على طريق قنوات تم تفجيرها عن بعد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وسبعة جرحى.

من جانبه، قال مدير الصحة بالسويداء الدكتور حسان عمرو إن المستشفى الوطني بالسويداء استقبل جثامين ثلاثة شهداء وسبعة جرحى إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة، حيث يجري تقديم التدخلات الإسعافية والعلاجية اللازمة لهم وأوضاعهم مستقرة.