أيمن بهجت قمر عن تعاونه مع تامر حسني وأحمد حلمي: «شائعة نتمنى تحقيقها»

نفي السيناريست أيمن بهجت قمر، الأخبار التي تم تداولها في الساعات الماضية علي مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعاونه مع الفنان تامر حسني والفنان أحمد حلمي في فيلم من تأليفه بعنوان "يانهار أبيض" ومن إخراج شريف عرفة.

وكتب عبر حسابه بموقع "تويتر": "خبر نزل إمبارح بس للأسف مش حقيقي، معرفش خيال مين اللي وصله يعمل كمان لنسخة سيناريو مش مكتوب، على كده بقى أنا اللي متصور بين حلمي وتامر في الصورة، شائعة نتمنى تحقيقها".

يذكر أن الفنان تامر حسني يصور حاليًا فيلمه "كل سنة وأنت طيب" وهو من بطولة زينة والفنان خالد الصاوي، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق، كما يصور الفنان أحمد حلمي فيلمه "خيال مآته" وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي، ويشاركها في البطولة الفنانة منة شلبي.