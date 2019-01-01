كوريا الجنوبية: نزع أسلحة كوريا الشمالية بشكل كامل ونهائي لا يزال هدفنا الرئيسي

أعلنت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-وها، اليوم الأربعاء، أن هدف بلادها الرئيسي في القضية النووية الكورية الشمالية يتمحور في الإخلاء الكامل لشبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وسط توقعات بأن الولايات المتحدة ربما تكتفي بتجميد الأنشطة النووية للشمال.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية أن الحديث عن تجميد الأنشطة النووية أثير بشكل كبير بعد أن نشرت نيويورك تايمز تقريرًا قالت فيه إن مسؤولين أمريكيين ربما يتخلون عن هدفهم المتمثل في إقناع كوريا الشمالية بالتخلي الكامل عن برامجها النووية.

وجاء تقرير الصحيفة الأمريكية بعد الاجتماع المفاجئ الذي جمع يوم الأحد الماضي بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي الشاب كيم جونج أون.

وقالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية في اجتماع للبرلمان ردًا على استجواب من النواب بشأن ما إذا كانت الحكومة قد تعارض توجهًا أمريكيًا بالاكتفاء بتجميد الأنشطة النووية للشمال إن "نزع الأسلحة النووية هو موقف حكومتنا الواضح".

ولدى سؤالها عما إذا كان هناك أي تغير في الاستراتيجية الأمريكية، قالت كانج إنها لا تعتقد ذلك. وقالت "لقد أكدنا خلال القمة الكورية الأمريكية هذه المرة أننا نتشارك في هدف النزع الكامل للأسلحة النووية".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أنها غير مستعدة لأي مقترحات جديدة مشددة على أن موقفها يتمحور في نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية نهائيًا وعلى نحو يُمكن التحقق منه.

وكانت المفاوضات النووية قد وصلت إلى طريق مسدود مع انتهاء القمة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي في هانوي دون التوصل إلى اتفاق.

وفشل الجانبان في جسر هوة بين مدى نزع الأسلحة النووية للشمال وتخفيف واشنطن للعقوبات المفروضة على الشمال بما يتناسب مع الخطوات التي اتخذها على هذا الصعيد.

وعقد اجتماع قمة يوم الأحد الماضي في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، ووافق كيم وترامب على استئناف المفاوضات.

وقالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية إنها أطلعت على تفاصيل المحادثات من الجانب الأمريكي ووجدت أن المحادثات كانت "إيجابية للغاية".