عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء اليوم الأربعاء، موقف طريف بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال قمة العشرين التي عقدت في أوساكا اليابانية.

والتقطت الكاميرات بداية الحوار بين «بوتين» و«بن سلمان»، حيث بدأ الرئيس الروسي بالكلام وبعد برهة اكتشف أن الأمير لا يفهم ما يقوله من ترحاب، فطلب منه بابتسامة وأشار له لكي يضع سماعة الترجمة على أذنه.

وعقدت قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية يوم الخميس الماضي على مدار يومين، وناقش القمة قضايا تتعلق بالاقتصاد العالمي والاقتصاد الرقمي، ومشروعات البنية الأساسية والمناخ والطاقة والبيئة، فضلًت عن سُبل تعزيز التعاون بين الأسواق الناشئة والبلدان النامية، وتنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى عام 2030.