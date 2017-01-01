الشناوي ضمن التشكيل المثالي للجولة الأخيرة من مجموعات أمم إفريقيا

كشف موقع "sofascore" العالمي المتخصص في احصائيات كرة القدم، عن التشكيل المثالية للجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية 2019، والمقامة حاليًا في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وشهد التشكيل المثالي للجولة، تواجد محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني، بعدما نجح في تقديم أداء قوي أمام منتخب أوغندا، في المباراة التي، فاز بها الفراعنة بثنائية نظيفة.

وضم التشكيل لاعبان من غانا ومثلهم من الجزائر بالإضافة إلى ثنائي خط الدفاع بالمنتخب السنغالي، حيث جاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي (مصر) «8.5»

خط الدفاع : عبد الرحمن بابا (غانا) «8.0» - رومان سايس (المغرب) «7.8» - كاليدو كوليبالي (السنغال) «7.6» - لامين جاساما (السنغال) «8.1»

خط الوسط : توماس بارتي (غانا) «8.0» - سيري دي (كوت ديفوار) «8.4» - محمد ياتارا (غينيا) «8.4»

الهجوم : سيدريك باكامبو (الكونغو الديمقراطية) «8.3» - إسلام سليماني (الجزائر) «9.0» - آدم أوناس (الجزائر) «9.9»

ونجح الجزائري آدم أوناس، في نيل أعلى تقييم بين لاعبي الجولة، بعد الأداء المميز الذي قدمه رفقة منتخب الخضر، والذي نجح خلاله في الفوز بثلاثية نظيفة أمام المنتخب التنزاني.

ويستعد المنتخب الوطني، لمواجهة نظيره الجنوب إفريقي، في دور الـ16، السبت المقبل في تمام التاسعة مساءًا على ملعب القاهرة الدولي، حيث تمكن الفراعنة من الصعود لهذا الدور بعد التربع على رأس المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات، فيما جاءت أوغندا ثانيا والكونغو الديموقراطية ثالثا.