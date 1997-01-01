ترامب: تكلفة احتفالات عيد الاستقلال ضئيلة مقارنة بقيمة المناسبة

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، إن التكاليف التي سيتحملها دافعو الضرائب لإقامة احتفالات عيد الاستقلال المقررة في الرابع من يوليو، ضئيلة مقارنة بقيمة المناسبة.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي بعد الانتقادات التي واجهها بسبب خططه لنشر دبابات وطائرات حربية في الاحتفالات.

وسيلقي الرئيس ترامب أيضا كلمة في العرض العسكري الذي يحمل شعار "تحية لأمريكا" في واشنطن غد الخميس.

وقد انتقد معارضون تكلفة احتفالات عيد الاستقلال والجوانب العسكرية لخطط الرئيس ترامب، فضلا عن خطابه الذي من المتوقع أن يحمل طابعا سياسيا.

وقال الرئيس ترامب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن تكاليف العرض العسكري الذي يقام غدا تحت شعار "تحية لأمريكا" ستكون ضئيلة للغاية مقارنة بقيمة المناسبة .

وأضاف الرئيس ترامب "نحن نمتلك الدبابات... وقد تبرع اثنان من كبار الشخصيات بالألعاب النارية"، في إشارة إلى الجهات المانحة.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إدارة المتنزهات الوطنية تقوم بتحويل ما يقرب من 5ر2 مليون دولار لإقامة هذه الاحتفالات، وهو ما يمثل جزء بسيطا من التكلفة الإجمالية لاحتفالات هذا العام التي تتجاوز قيمتها الاحتفالات السابقة.