تمكنت قوات الحماية المدنية -في وقت متأخر من مساء أمس- من السيطرة على حريق هائل اندلع في مصنع كتان بقرية ميت هاشم التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، والتهمت النيران خلاله 20 طن كتان مشونة داخل المصنع، وهو ما أدى إلى ارتفاع ألسنة اللهب بالسماء.

وأكدت التحريات أن مكان الحريق ملك "ا. ي."، وقدرت الخسائر الأولية بنحو نصف مليون جنيه.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز سمنود، باندلاع حريق في مصنع كتان بقرية ميت هاشم، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء لمكان الحادث، وإخماد النيران والسيطرة عليها.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.