إن عدم امتلاك وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لملابس رواد فضاء ملائمة للنساء، لا ينفي ما حققته المرأة من إنجازات في الفضاء. وهذه نماذج للنجاح وبعض الإنجازات التي حققته المرأة في عالم الفضاء.



أول رائدة فضاء

عام 1963 سافرت الروسية فالنتينا تيريشكوفا للفضاء لتصبح أول امرأة في التاريخ تحقق هذا الإنجاز، حيث استطاعت الدوران بسفينتها 48 مرة حول الأرض. وفي عام 1982 استطاعت مواطنتها سفيتلانا سافيتسكايا أيضا، السفر إلى الفضاء ضمن فريق مهمة سويوز T-7. الإنجاز الذي حققته تيريشكوفا، كان كافيا لإطلاق اسمها على حفرة على سطح القمر وأن تصبح عضوا في البرلمان الروسي (الدوما) فيما بعد.



عدم استطاعة مرشحات "ناسا" التحليق!

رشحت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عام 1978 شانون لوسيد ومارغريت سيدون وكاثرين سوليفان وجوديث رينسك وأنا فيشير وسالي رايد لاختيار أول رائدة فضاء أمريكية. كان عدد من النساء الأمريكيات قد اجتزن اختبارات اختيار رائدات الفضاء أوائل ستينات القرن الماضي، لكنهن لم يتأهلن في النهاية للسفر إلى للفضاء. وذلك لعدم استكمالهن التدريب على الطيران الحربي لعدم إتاحته للنساء حينها.



أول رائدة فضاء أمريكية

سالي رايد أول رائدة فضاء أمريكية، نجحت في أول مهمتين لها في استعادة أقمار صناعية باستخدام أذرع آلية. وكانت على وشك بدء مهمتها الثالثة عام 1986 حينما وقعت كارثة مكوك الفضاء تشالنجر، ما أدى إلى قطع تدريبها للمهمة. كرست رايدر حياتها فيما بعد لمساعدة الفتيات على التفوق في الرياضيات والهندسة والعلوم، حسب ما قاله عنها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. وتوفيت عام 2012 بعد إصابتها بسرطان البنكرياس.



أول أمريكية من أصل أفريقي في الفضاء

ماي جيمسون، كانت عام 1992 أول رائدة فضاء أمريكية من أصل أفريقي، حيث شاركت في رحلة "اندفور" لإجراء تجارب على خلايا العظام في الفضاء. وجيمسون التي تعتبر رائدة الفضاء "سالي رايد" مصدر إلهام لها، هي عالمة فيزياء ومتطوعة في قوات حفظ السلام ومؤسسة لشركتين في مجال التكنولوجيا. وكرئيسة لبرنامج "ستارشيب 100 عام"، تأمل ماي جيمسون بأن يستطيع الإنسان السفر إلى خارج النظام الشمسي خلال القرن الحالي.



أول رائدة فضاء يابانية

شياكي موكاي، هي أول امرأة يابانية ترحل عن كوكب الأرض لإجراء تجارب طبية في الفضاء. تدربت شياكي في اليابان لتعمل كطبيبة، ثم سافرت للفضاء لإجراء تجارب في بيئات صغيرة جدا ومنعدمة الجاذبية لدراسة التقدم في السن. سافرت الطبيبة اليابانية للفضاء مرتين في عامي 1994 و 1998 ساهمت خلالهما في إطلاق تليسكوب الفضاء "هوبل".



تشعر أنها تنتمي للنظام الشمسي كله

كالبانا، والتي يعني اسمها إبداع أو خيال، هي أول رائدة فضاء هندية. أول مهمة لـ كالبانا في الفضاء كانت عام 1997 لتوظيف الأقمار الصناعية من أجل دراسة سطح الشمس. مُهمتها الثانية في عام 2003، والتي كانت قد تأجلت ثلاث سنوات، انتهت انفجر مكوك الفضاء كولومبيا أثناء دخوله الغلاف الجوي لكوكب الأرض بما تسبب في مقتلها وباقي أفراد طاقم الرحلة.



أول إيرانية في الفضاء

سيدة الأعمال المولودة في إيران، أنوشه أنصاري، جنت ملايين الدولارات وهي لم تتجاوز الـ 32 بعد. هذا النجاح لم يكن كافيا بالنسبة إليها، فقررت عام 2006 السفر إلى الفضاء لتكون أول امرأة تنطلق في رحلة خاصة لاستكشاف الفضاء. أول ما لاحظته عندما رأت الأرض من السماء، عقب وصولها لمحطة الفضاء الدولية، هو عدم وجود آي أثر للحدود والصراعات حيث يحيط السلام والجمال بكوكبنا.



666 يوما في الفضاء

بيجي وايتسون هي أول امرأة تتولى قيادة محطة الفضاء الدولية، كما أنها حطمت الرقم القياسي لأطول فترة زمنية تقضيها امرأة في الفضاء وهي 666 يوما. عادت وايتسون إلى الأرض عام 2017 بعد مهمة دولية متعددة الجنسيات دامت 289 يوما، لتكون بهذا أكبر امرأة سنا تسافر للفضاء، حيث أنها من مواليد عام 1960.