أبقى البنك المركزي السويدي، اليوم الأربعاء، على معدل الفائدة عند سالب 25ر0%.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك القول في بيان أصدره اليوم أن توقعاته مازالت تشير إلى أن معدل الريبو" سوف يرتفع مجددا خلال نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل".

وقد ارتفعت قيمة العملة المحلية الكرون بنسبة 3ر0% أمام اليورو كما ارتفعت بنسبة 2ر0% أمام الدولار ، وذلك بعد الإعلان عن تثبيت معدل الفائدة،.

وقالت بلومبرج إن البنك المركزي السويدي ملتزم بخطة خفض الدعم النقدي للاقتصاد، حتى في ظل توجه البنوك المركزية في العالم نحو اتخاذ إجراءات تحفيز للاقتصاد.

وأضاف البنك "المخاطر المحيطة بالتطورات في الخارج يمكن أن يكون لها تأثير على التوقعات المستقبلية للاقتصاد السويدي، مما يؤكد أهمية المضي بحذر في تطبيق السياسة النقدية".