أكد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا أنه تم وضع الخطوط العريضة لاتفاقية التعاون المشترك مع جامعة ليفربول الإنجليزية للبرامج المدرجة بكلية الهندسة جامعة طنطا لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.



وأضاف سبع - في بيان اليوم الثلاثاء - أن هذه الاتفاقية سوف تتيح لطلبة الماجستير الحصول على الدرجة من جامعتي طنطا وليفربول في عامين وبحد أقصي ثلاث سنوات ، وكذلك إتاحة ذات الفرصة لطلاب مرحلة البكالوريوس للحصول على الدرجة في التخصصات المختلفة من جامعتي ليفربول وجامعة طنطا.



تأتي هذه الاتفاقية في إطار الدعوة التي تقدم بها الدكتور أحمد الشيخ عميد كلية الهندسة بجامعة ليفربول لوفد جامعة طنطا والذي ضم رئيس الجامعة الدكتور مجدي سبع والدكتور عماد عتمان نائب الجامعة لخدمة المجتمع، والدكتور محمود ذكي عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد عطا وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث.



وقام وفد جامعة طنطا بزيارة معامل كلية الهندسة بجامعة ليفربول للاطلاع على أحدث التجهيزات في حضور مسؤولة العلاقات الدولية بجامعة ليفربول ورئيس قسم الحاسبات بالجامعة.