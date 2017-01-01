كوريا الشمالية تصدر عملة تذكارية تبرز نزع السلاح النووي

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أفاد مسؤول في المجلس الكوري للمصالحة والتعاون اليوم الأربعاء، بأن كوريا الشمالية أصدرت عملة تذكارية تبرز نزع السلاح عن شبه الجزيرة الكورية.

وأكد المسؤول لي سانج هيون - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - حصوله على العملة التي أصدرها البنك المركزي لكوريا الشمالية.

وتابع "نقشت على العملة عبارتا "نزع السلاح النووي عن شبه الجزيرة الكورية"، و"حماية أمن وسلامة العالم"، كما تتوسطها صورة لثلاثة أيادي تحطم صاروخا نوويا.

وتختلف العملة التذكارية الجديدة عن العملة السابقة، والتي حملت صورة قبضة تحطم صاروخا يحمل عبارة "الولايات المتحدة الأمريكية" ورايتها.

ويرى مراقبون أن إصدار العملة التذكارية يهدف إلى إظهار جهود بيونج يانج الرامية إلى نزع الأسلحة النووية.