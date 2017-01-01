فيديو يظهر صبية تطعم دبا بريا على الطريق في رومانيا

أظهر مقطع فيديو فتاة صغيرة تقترب من دب بري على طريق ترانسفاجراشان في رومانيا وهي تقدم الطعام للحيوان.

وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري، أن المقطع صوره أحد السياح في المنطقة ونشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتظهر الصبية في الفيديو وهي تحاول أن تداعب الدب، في حين قام الشخص البالغ الذي يرافقها بإطعام الحيوان البري. وقد التقط الفيديو في منطقة على الطريق يتوقف فيها العديد من السياح لإطعام الدببة، فيما حذر رئيس خدمة الإنقاذ السياح بعدم محاولة إطعام الدببة.

وقال المسؤول إنه إذا تعودت الدببة على تلقي الطعام على جانب الطريق فسوف تواصل المجئ، كما دعا السياح إلى التوقف عن إقامة حفلات الشواء بالمنطقة، لأن الدببة ستخرج من الغابة إذا ما اشتمت رائحة الطعام.

وأوضح: "لن تبقى الدببة في الغابة إذا تفوح رائحة اللحم، ستحاول الحصول على بعض منها ويمكن أن تتحول إلى عدوانية، أنها حيوانات برية".

وأشار الموقع إلى أن هناك حوالي 6 الآف دب بني تعيش في غابات رومانيا.