أعرب محمد نبوي، المتحدث باسم حركة تمرد التي قادت التظاهرات ضد حكم الرئيس السابق محمد مرسي، عن استنكاره لمن لم يدعم اختيار الشعب لإنقاذ الدولة في 30 يونيو، قائلًا: «المصريون اتفقوا على شخص بيمثل القوات المسلحة اسمه عبد الفتاح السيسي».



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «أنت لو عايز تختلف في إجراءات سياسية اقعد وقول، وأديكم شفتم المساحات عاملة إزاي».



وتابع: «إحنا النهارده في 2019 وبقالنا 6 سنين، واستقرت الدولة وتفتح أبوابها للحديث مع المعارضة في مؤتمرات ومنتديات، لكن أنت عايز تتحدى إرادة المصريين، لأ ده موضوع تاني خالص كلنا هنقف له».