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متحدث باسم تمرد: الدولة تفتح أبوابها للحديث مع المعارضة

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأربعاء 3 يوليه 2019 - 1:58 ص | آخر تحديث : الأربعاء 3 يوليه 2019 - 1:58 ص
أعرب محمد نبوي، المتحدث باسم حركة تمرد التي قادت التظاهرات ضد حكم الرئيس السابق محمد مرسي، عن استنكاره لمن لم يدعم اختيار الشعب لإنقاذ الدولة في 30 يونيو، قائلًا: «المصريون اتفقوا على شخص بيمثل القوات المسلحة اسمه عبد الفتاح السيسي». 

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «أنت لو عايز تختلف في إجراءات سياسية اقعد وقول، وأديكم شفتم المساحات عاملة إزاي». 

وتابع: «إحنا النهارده في 2019 وبقالنا 6 سنين، واستقرت الدولة وتفتح أبوابها للحديث مع المعارضة في مؤتمرات ومنتديات، لكن أنت عايز تتحدى إرادة المصريين، لأ ده موضوع تاني خالص كلنا هنقف له».

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