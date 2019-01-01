نشطاء: زوجة حاكم دبي تخوض معركة قضائية في لندن لحضانة طفليها

فرت الأميرة هيا بنت الحسين، زوجة رئيس وزراء الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى بريطانيا لخوض معركة قضائية للحصول على حضانة طفليها، حسبما قال نشطاء على صلة بأفراد العائلة اليوم الأبعاء.

وقال المحامي ديفيد هيج، من حملة "حرروا لطيفة" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف "نحن واثقون أن (الأميرة هيا) موجودة في منزلها في لندن، وأنها تحاول استعادة طفليها وأن هناك قضية أمام المحكمة حول هذا الشأن".

وقال هيج، وهو خبير مالي سابق، تعرض للسجن في دبي ويساعد الآن في الدفاع ضد قضايا الترحيل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة "من المصادر الموثوقة التي لدينا .. (حملة حرروا لطيفة) كنا على علم بهذا قبل أسابيع من وصوله إلى وسائل الإعلام".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) نقلا عن "مصادر قريبة منها" لم تسمها قولها إن الأميرة هيا (45 عاما) "اكتشفت حقائق مقلقة" مؤخرا بشأن الاختطاف المزعوم العام الماضي للشيخة لطيفة، إحدى بنات زوجها من زوجة أخرى.

وساعد هيج وزملاؤه لطيفة ويقومون بحملة من أجل حريتها. ويعتقد أنها موجودة حاليا في دبي.

وأكدت المحكمة العليا في لندن اليوم الأربعاء أنه تم تحديد جلسة بمحكمة الأسرة للأميرة هيا وزوجها ستبدأ في 30 يوليو، إلا أن مسؤولا بالمحكمة رفض تقديم تفاصيل.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني "هذا أمر شخصي وقانوني وسيكون من غير اللائق بالنسبة لنا التعليق أكثر من ذلك".

والأميرة هيا هي الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وأفادت تقارير غير مؤكدة في وسائل الإعلام البريطانية والشرق أوسطية بأنها فرت إلى بريطانيا عبر ألمانيا.