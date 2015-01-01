محكمة كينية تقضي بسجن شخص مدى الحياة واثنين آخرين 41 عاما لتورطهم في هجوم وقع عام 2015

قضت محكمة كينية، اليوم الأربعاء، بسجن شخص مدى الحياة واثنين آخرين لمدة 41 عامًا لكل منهما بتهمة التورط في هجوم جامعة جاريسا عام 2015 والذي تسبب في مقتل 148 شخصًا.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم أن المُدان في القضية "راشد تشارلز" تم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، بينما حصل كلٌ من "محمد عبدي أبيكار" و"حسن عدن حسن" على حكم بالسجن لمدة 41 عاماً لكل منهما بعد إدانتهم بالمساعدة في تنفيذ الهجوم الشهر الماضي.

وأضافت الشبكة أن الأشخاص الثلاثة المدانين أعضاء في حركة الشباب الصومالية المتطرفة التي تتخذ من الصومال المجاورة معقلاً لها والتي أعلنت عن مسؤوليتها عن الحادث كذلك في وقت سابق.

وكانت محكمة كينية قد أدانت الثلاثة أشخاص بالتورط في الهجوم الإرهابي الذي وقع في جامعة جاريسا شمال شرقي البلاد وتسبب في مقتل 148 شخصاً عام 2015. وقال القاضي الكيني "فرانسيس أنداي" آنذاك إن كلاً من محمد عبدي أبيكار، حسن عدن حسن، وراشد تشارلز سيتم الحكم عليهم في 3 يوليو القادم.

وتمت تبرئة شخص آخر كان من بين المشتبه بهم.

يُشار إلى أن 4 أشخاص هم من قاموا بالحادث من حركة الشباب الصومالية المتطرفة عام 2015 داخل الجامعة، وتم القضاء عليهم في وقت لاحق.