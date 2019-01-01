قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن دورية انعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي اختتمت أعمالها اليوم، على مدار 28 عامًا الماضية يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أخبار TEN»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أن العلاقات المصرية الأردنية راسخة متنامية ولا تتأثر بتعاقب الحكومات لأنها قائمة بالأساس على أواصر الاخوة بين الشعوب.

وأوضح أن الدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة نتج عنها عدة اتفاقيات بين البلدين، مشيرًا إلى استجابة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى مطلب نظيره الأردني في تخفيض مدة

تسجيل الشركات الأردنية في مصر، وتوجيهه بألا تزيد على أسبوعين.

وتابع أن مدبولي رحب باقتراح نظيره الأردني بإنشاء منطقة مصرية لوجستية في بلاده تخدم زيادة حجم التجارة بين البلدين، ووجه بتشكيل لجنة تتولى تنفيذ المقترح وفق خطة عمل واضحة ومحددة وسريعة.

وذكر أن الاجتماع بحث أوضاع العمال المصرية في الأردن، متابعًا أن الجانب الأردني أشاد بالدور الذي تلعبه العمالة المصرية في الدفع بعجلة الاقتصاد الأردني.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي عقدت بالقاهرة.