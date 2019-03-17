«الجبر والهندسة» تنهي ماراثون الثانوية بـ«البهجة والسرور» في الإسكندرية

اُسدل ستار مارثون امتحانات الثانوية العامة في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بانتهاء امتحان مادة «الرياضيات البحتة: الجبر والهندسة الفراغية» لطلاب القسم العلمي «شعبة الرياضيات»، ليلحقوا بزملائهم الذين أنهوا امتحاناتهم الاثنين الماضي، وسط أجواء من البهجة والسرور؛ فرحًا بالانتهاء من الامتحان وسهولته.

وخرجت الطالبات من مدرسة المنار الثانوية الرسمية بنات، الكائنة في منطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية المحافظة، وقد سيطرت عليهن حالة من الرضا والسعادة التي ارتسمت على وجوههن، عقب الانتهاء من الامتحان، حيث التقاط الصور التذكارية لبعضهن البعض للانتهاء من المذاكرة وبدء الإجازة الصيفية.

وعبرت الطالبة منال علي، عن ارتياحها لختام مارثون الامتحانات بمجيء امتحان الجبر والهندسة سهًلا، وفي مستوى الطالب المتوسط، قائلة: «عدا سؤالين كانوا في حاجة إلى تركيز ووقت كافِ للانتهاء من الإجابة عليهما ومراجعتهما بدقة، لأنهما جاءا غير مباشرين».

الجدير بالذكر أن قرابة 48 ألف طالب وطالبة، موزعين على 140 لجنة امتحانيه بجميع الشعب «الأدبية، والعلوم، والرياضيات» أدوا امتحانات الثانوية العامة في محافظة الإسكندرية، وسط إجراءات تأمينية مشددة من جانب شرطة الإسكندرية، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن.