شكري يتوجه إلى النيجر لرئاسة الاجتماعات التمهيدية للدورة الاستثنائية الـ12 لقمة الاتحاد الإفريقي

غادر وزير الخارجية سامح شكري القاهرة، اليوم الأربعاء، متوجها إلى عاصمة النيجر "نيامي" على رأس وفد من وزارة الخارجية لرئاسة الاجتماعات التمهيدية للدورة الاستثنائية الـ12 لقمة الاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي للعام الجارى 2019.

ومن المقرر أن يترأس وزير الخارجية اجتماعات الدورة العادية الـ35 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية غدا وبعد غد، على أن يليها الدورة الاستثنائية الـ12 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي المُخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية يوم 7 يوليو الجارى.

ويترأس شكري جلسات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي للعام الجاري، والتي من المقرر أن تناقش عدة تقارير أبرزها تقرير اللجنة الوزارية للترشيحات الأفريقية في المنظومة الدولية، وانتخابات أعضاء المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، وتقرير ممثل الاتحاد الإفريقي رفيع المستوى المعني بتمويل الاتحاد الإفريقي وصندوق السلام حول نتائج المشاورات الإقليمية بشأن تقييم صندوق السلام.. كما من المقرر أن يجري مباحثات ثنائية مع نظرائه الأفارقة على هامش الاجتماعات، وذلك لبحث التعاون الثنائي والقضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك.