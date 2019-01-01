إعادة خدمة الإنترنت بشكل كامل لموريتانيا

أعادت السلطات الموريتانية اليوم الأربعاء، بشكل كامل خدمة شبكة الإنترنت خاصة على الهواتف المحمولة بعد انقطاع استمر 10 أيام.

واستعاد المتصفحون والمدونون الموريتانيون نشاط حساباتهم بشكل مكثف منذ دقائق بعد إطلاق الإنترنت على الهواتف النقالة .

وكانت السلطات الموريتانية قد قطعت خدمة الانترنت بشكل كامل في اليوم التالي للانتخابات، ثم أعادتها في اليوم التالي للمصارف والمؤسسات التجارية الخاصة ووكالات قطع التذاكر ثم أعادتها بعد أيام لبعض المشتركين، لكنها أبقت على الانترنت على الهواتف المحمولة مقطوعًا إلى اليوم.

وربط مراقبون بين قطع الإنترنت وانتشار رسائل صوتية وصور مفبركة لمن قيل إنهم قتلى في المظاهرات الاحتجاجية ضد الانتخابات في موريتانيا، بينما تعود الصور إلى مظاهرات في السودان ودول أخرى.