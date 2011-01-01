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الجيش الليبي: تدمير غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة في قاعدة معيتيقة

إيفون مدحت
نشر فى : الأربعاء 3 يوليه 2019 - 9:33 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يوليه 2019 - 9:33 م

أعلنت القوات المسلحة الليبية الوطنية، بقيادة المشير خلفية حفتر، مساء اليوم الأربعاء، تدمير غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة في قاعدة معيتيقة، وذلك حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي، قد أعلنت قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ«طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية.

يذكر أن ليبيا تشهد صراعًا مسلحًا بين عشرات المليشيات العسكرية في الشرق والغرب، منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي عام 2011.


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