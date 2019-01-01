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نجم الجزائر أفضل لاعب في دور المجموعات بكأس الأمم 2019

عمر علام
نشر فى : الأربعاء 3 يوليه 2019 - 11:45 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يوليه 2019 - 11:48 م

فاز إسلام بن ناصر لاعب المنتخب الجزائري ونادي إمبولي الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، بجائزة أفضل لاعب في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية (مصر2019).

وجاء اختيار بن ناصر كأفضل لاعب في مرحلة المجموعات على خلفية أداءه المميز، حيث ساهم اللاعب بنسبة 86% من تمريرات منتخب الخُضر الصحيحية وصنع هدفًا وحيدًا في البطولة.

ونجح منتخب الجزائر في التأهل إلى دور الـ16 عقب تصدره المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، ليضرب موعدًا مع منتخب غينيا في ثمن نهائي البطولة، الأحد المقبل.

الجدير بالذكر أن الفائز من مباراة منتخب الجزائر وغينيا سيواجه الفائز من لقاء مالي وساحل العاج.

 


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