السجن عام لسيدة بريطانية تعاملت بشكل سيئ مع قطة الجيران

شعرت سيدة بالانزعاج من تردد قطة الجيران على حديقة منزلها، فأمسكت به من رقبته وذهبت إلى بيت صاحبته وألقته بعنف على درجات السلم.

ومن سوء حظ إبريل هاوز التي تبلغ من العمر 38 عامًا، التقطت كاميرات المراقبة صورتها وهى تلقي القطة التي تدعى "شادو" أمام منزل الجيران، لتصاب بتلف في الأنسجة الرخوة.

وبعد تقدم أصحاب القطة كيفن يارهام الذي يبلغ من العمر 33 عامًا وصديقه بيكر صاحب الـ26 عامًا، بشكوى جراء ما فعلته "هاوز" موثق بشريط فيديو مصور، أعربت السيدة البريطانية عن أسفها الشديد وشعورها بالذنب مما فعلته.

وأكدت هاوز أنها شعرت بالعصبية من تردد القطة على حديقة منزلها والعبث في العشب، ولم تسيطر على نفسها حينها، لكن على الجانب الآخر، كان رد أصحاب القطة أنها كانت تتجول في الشارع ولم تكن تقصد العبث في منزل السيدة بالذات.

وأقرت المحكمة بعد سماع الطرفين ومشاهدة الفيديو، الذي كانت هاوز تصرخ فيه بشدة في أصحاب القطة، بأن تعاقب السيدة من خلال إخضاعها لإعادة التأهيل لمدة شهر ودفع غرامة قدرها 170 جنيها إسترلينيا، والسجن 12 شهرًا.