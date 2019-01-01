مدير متحف آثار الإسكندرية لـ«الشروق»: صالة كريستيز لم تحترم المواثيق الدولية

عبدالبصير: مصر اتخذت خطوات جادة لوقف البيع

أكدت وزارتا الخارجية والآثار، أن المزاد الذي أقيم، اليوم الأربعاء، في لندن بصالة مزادات كريستيز، والذي شهد بيع عدد من القطع الأثرية المصرية دون الاستماع للمطالب المصرية المشروعة على مدار الأسابيع الماضية والخطوات التي اتخذتها الوزارتان ومنظمة اليونسكو مع هذه الصالة، أمر يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، حيث إن الصالة لم تقدم للجانب المصري حتى تاريخه المستندات الخاصة بالقطع الأثرية.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار في مكتبة الإسكندرية، إن بيع القطع الأثرية في "صالة كريستيز" يدل على عدم احترامها لجميع المواثيق الدولية والمعاهدات التي تحترمها الدولة العربية والأجنبية كافة، وفي مقدمتها مصر.

وأضاف في تصريحات لـ«الشروق»، أن وزارتي الآثار والخارجية لم يقصرا في سعيهما لوقف بيع تلك القطع الأثرية، بل على العكس سلكا كل الطرق القانونية وفقًا للمعاهدات والاتفاقيات بين مصر وبريطانيا.

وأكد عبد البصير، على وجود صالات مزاد لا تحترم القوانين الدولية، ويحكمها رأس المال في عمليات البيع الخاصة بكل شيء يعرض لديهم، وطالب تدخل منظمة اليونسكو لوقف نزيف بيع الثقافة والحضارة.

وأشار إلى أن مصر ستتابع عملية البيع خطوة بخطوة، ومن المقرر التواصل مع العديد من الجهات المسؤولة للتواصل مع المشترى لهذه القطع في محاولة لاستردادها، موضحًا أن السفارة المصرية بلندن تتابع عن قرب تطورات هذه القضية.