أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه إذا التزمت الدول الأوروبية بتعهداتها الاقتصادية، فإن بلاده ستطبق الاتفاق النووي بشكل كامل.



وقال ظريف في تغريدة في حسابه في موقع تويتر، الثلاثاء "من هنا فإننا سنسير إلى الأمام، وستلتزم إيران بتعهداتها وفقا لخطة العمل المشتركة(الاتفاق النووي) بشكل دقيق على غرار اسلوب الدول الأوروبية وبشكل متطابق معه، وهذا منصف إلى حد ما".



كان وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني قد اعلنوا في بيان مشترك عصر، الثلاثاء، أنهم يشعرون "بقلق بالغ" من إعلان إيران تجاوزها حدود المخزون من اليورانيوم المنخفض التخصيب، أكثر مما هو مسموح به بموجب اتفاق عام 2015 مع القوى الكبرى.