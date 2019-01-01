ارتفاع كل مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية اليوم

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أنهت المؤشرات الرئيسية الثلاث لبورصة الأوراق المالية الأمريكية تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع قياسي، مع صعود الأسهم الأمريكية خلال النصف الأول من 2019.

وواصل مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقا تسجيل ارتفاع قياسي لليوم الثالث على التوالي، حيث ارتفع اليوم بنسبة 8ر0% في أخر أيام أسبوع التداول الحالي قبل عطلة يوم الاستقلال الأمريكي ليصل إلى 2996 نقطة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي إلى 26966 نقطة في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع إلى 8170.

جاء رد فعل أسواق المال الأمريكية إيجابيا على الأنباء الأخيرة بما في ذلك الهدنة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وخيارات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لعضوية مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي إلى جانب اختيار الفرنسية كريستين لاجارد لرئاسة البنك المركزي الأوروبي.

وقد ساعدت الأسهم الرئيسية في ارتفاع السوق الأمريكية ككل إلى جانب التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الحالي.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء.